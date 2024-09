Attaccare il Cremlino? Zelensky le parole che fanno calare il gelo a Cernobbio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) In merito alle paure presenti fra gli Alleati che Kiev possadirettamente il, qualora gli fosse dato il via libera per utilizzare i missili a lungo raggio sul territorio russo "è un peccato che non si possa fare". Così il presidente ucraino, Volodymyr, intervenendo al Forum Ambrosetti di. Poco dopo il leader di Kiev ha precisato che stava "scherzando". "Le armi a lungo raggio coprono 200-300 chilometri", ha aggiunto. Una distanza troppo breve per poter colpire la Russia in profondità . A proposito dell'offensiva ucraina contro Kursk in territorio russo, "abbiamo ricevuto informazioni chiare dall'intelligence ucraina e dei paesi nostri partner: Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea. Dopo Kharkiv, il passo successivo (dei russi, ndr) sarebbe stato nel nord del paese nella città di Sumy.