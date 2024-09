A Paolo Rossi e alla trasmissione ‘Propaganda Live’ il premio della satira di Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 7 settembre 2024)DEI– È tutto pronto per la serata del 14 settembre e con la premiazione delInternazionale diPolitica dideiCapannina di Franceschi. Tanti i premiati: spiccano i nomi die di Diego Bianchi, in arte Zoro, di Propaganda Live. Diretto da Beppe Cottafavi, editor e semiologo, inventore di Comix e responsabile delle pagine culturali del quotidiano Domani, ilvanta una storia lunga 52 anni, che hanno fatto dideiil presidiocritica più dissacrante e scorretta. Citando le parole di Leonardo Sciascia, pronunciate in occasione del ritiro del suonel 1980, “Laè il luogo di confine tra la letteratura, il potere e la gente”.