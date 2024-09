WWE | La federazione inizierà a produrre dei speciali annuncio imminente

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 6 settembre 2024) La WWE ha siglato un nuovo contratto con NBCUniversal che vedrà il ritorno di Smackdown Live su USA Network, un contratto di 5 anni che permetterà all’emittente di continuare ad avere uno show di wrestling all’interno del proprio palinsesto, dato che sia Raw che NXT si sposteranno in altri lidi: il roster rosso sbarcherà nello streaming a partire da gennaio sulla piattaforma Netflix, mentre il territorio di sviluppo troverà una nuova a casa su CW, un canale in chiaro. Sono uscite nuove indiscrezioni sull’accordo siglato per i diritti di trasmissione di Smackdown, infatti allaverrà chiesto diall’anno per NBC, pratica non nuova per la WWE che per anni ha messo in scena puntate come Tribute of the Troops, episodi la cui peculiarità era quella di esibirsi esclusivamente per l’esercito americano.