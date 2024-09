Vuelta 2024 Roglic | Oggi ho vinto per ripagare la squadra Ma non è ancora finita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Alto de Moncalvillo (Spagna), 6 settembre- L'impressione che fosse solo una questione di tempo affinché Primoztornasse in maglia rossa dopo la 'fuga bidone' di Ben O'Connor era forte e a tradurla in realtà è stata la salita amica dell'Alto de Moncalvillo, già domata nel 2020. Lo sloveno si ripete nel giorno più importante, quello della cruciale tappa 19, mettendo entrambe le mani sulla, ma senzacantare vittoria. Le dichiarazioni diProprio la grande esperienza del corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe gli impone prudenza, come affermato a caldo davanti e microfoni e taccuini dopo il terzo successo parziale in questa corsa spagnola.