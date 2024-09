US Open 2024 Sabalenka | Sono riuscita a controllare le mie emozioni contro Pegula sarà una grande finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) “E’ stata una partita molto difficile, soprattutto alla fine del secondo set. L’atmosfera in campo mi ha ricordato quella delladello scorso anno, male miee chiudere in due set:molto felice di aver imparato la lezione“. Così in conferenza stampa Arynadopo la vittoria ai danni di Emma Navarro grazie alla quale tornerà a giocare ladello US. “L’anno scorso è stata una lezione molto dura, ma stavolta ho detto ‘No, Aryna, questo non succederà più. Devile tuee concentrarti su te stessa’. E poi c’era gente che faceva il tifo per me, quindi ho cercato di concentrarmi su di loro – ha aggiunto la bielorussa – Nonostante in passato non siaa sfruttare varie opportunità, amo New York e mi piace tornarci.