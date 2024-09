US Open 2024 le semifinali maschili | Sinner affronta l’amico Draper nella notte il derby americano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Penultimo atto nel tabellone maschile dello US. Oggi è il grande giorno delle: si comincia con Jannikcontro Jacke poiitaliana iltra Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Proprio quest’ultimo è l’unico che ha giocato una semifinale a New York (nel 2022), mentre gli altri tre sono tutti new entry per quanto riguarda lo Slam. Certo il tutto con le dovute specifiche, visto che amancava solamente la semifinale a New York, mentre per gli altri è proprio la prima in assoluto a livello Slam. Ad aprire il programma sull’Arthur Ashe sarà proprio il numero uno del mondo. Guardando al tabellone è chiaro come ormaiabbia nettamente i favori del pronostico per la vittoria del titolo, con la sfida contro Medvedev che era quasi una finale per molti addetti ai lavori.