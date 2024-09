TS – chi è rimasto dall’ultimo trionfo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 6 settembre 2024) 2024-09-06 09:31:07 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: MILANO – Maignan e Tomori. Di fatto in questo momento sono gli unici due elementi del Milan scudettato di appena due anni fa sui quali non si addensa alcuna incertezza in casa rossonera. Nel blocco erano compresi anche Theo Hernandez e Leao, ma il clamoroso atteggiamento tenuto all’Olimpico dai due componenti della fascia sinistra milanista, dopo l’esclusione iniziale (per il francese la seconda in tre giornate) ha aperto qualche dubbio nei loro confronti. È l’ennesima puntata di una strana presa di distanza da quella squadra titolare capace di firmare uninatteso e giunto con modalità esaltanti per i tifosi milanisti. Invece quel gruppo, nel giro di appena due stagioni, è stato di fatto smembrato. L’elemento curioso è che non c’era alcuna necessità di farlo.