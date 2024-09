Tragedia in mare Ritrovato il corpo senza vita di un uomo indagini in corso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Giornata drammatica quella di oggi nel Salento. Dopo la morte di un 78enne a Marittima di Diso, ancora unainsu cui si sta indagando per fare ulteriore chiarezza e venire a capo del misterioso dilemma. Quest’ulteriore tragico evento si è consumato ad Otranto dove, in mattinata, alcuni bagnanti hanno notato ildi uned hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto del comune idruntino che, dopo l’allarme lanciato, ha recuperato il soggetto dall’acqua e si è resa conto che ormai ci si trovava di fronte ad un cadavere. Il tutto è andato in scena nel lido “La Castellana”.in, ancora ignota l’identità della vittima Qui, dopo il ritrovamento delche si trovava sotto una scogliera, un bagnante ha avvisato un bagnino del Lido.