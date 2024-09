Superbike Toprak Razgatlioglu rassicura tutti dopo l’incidente | Sto bene ci vediamo presto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Ora sto, mi stanno facendo gli ultimi controlli all’ospedale. Grazie a, ci“. Queste sono le parole, decisamententi, che ha rilasciatodal letto di ospedale di Moulins, dove ha ricevuto una serie di controllilo spaventoso incidente che lo ha visto protagonista oggi. Nelle prime fasi della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale2024, il leader della classifica generale ha rischiato grossissimo per colpa di una caduta davvero spaventosa. Il turco del team BMW, infatti, ha perso il controllo della sua moto in fondo al rettilineo che porta a curva 15 la “Lycée pin”. Non solo, è stato disarcionato e ha proseguito la sua corsa scivolando sul terreno.