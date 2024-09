Studiate la musica non solo il rap Vince Tempera accende Fiesole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024)(Firenze) I Musici continuano a emozionare il pubblico, proprio come Francesco Guccini. Lunedì 9 (ore 21) al Teatro Romano diarrivano I Musici con le canzoni del poeta: Juan Carlos “Flaco” Biondini, suo fedele chitarrista, accompagnato daal pianoforte, Roberto Manuzzi al sax, Ellade Bandini alle percussioni e Giacomo Marzi al basso. E ci sarà anche Beppe Dati, storico autore e compositore che salirà sul palco per cantare con i Musici Cyrano e Don Chisciotte scritte per Guccini.è noto per essere stato più volte direttore d’orchestra a Sanremo ma ha accompagnato anche grandi artisti, scritto colonne sonore per la televisione, il cinema passando per le sigle di cartoni animati: da Atlas Ufo Robot a Capitan Harlock, da Remi all’Ape Maia e ci racconta la sua storia.