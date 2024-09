Scossa di terremoto in Friuli | epicentro a Moggio Udinese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 6 settembre, la terra ha tremato nuovamente in, precisamente nell’area montana di. Alle 18.47, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) hanno registrato unadicon magnitudo 2.3. Secondo i primi dati raccolti, l’è stato localizzato a circa 4 chilometri a ovest di, a una profondità di 10 chilometri. La, seppur lieve, è stata avvertita in alcune aree vicine, ma al momento non si segnalano danni a persone o strutture. Questo evento segue quello registrato ieri notte, quando unadi magnitudo 3.1 è stata rilevata nell’area di Tramonti, situata tra le province di Udine e Pordenone. Anche in quel caso, non sono stati segnalati danni significativi.