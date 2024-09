Piove | sottopassi chiusi a Prato Disagi al traffico e caos

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – Sono bastate le prime piogge per far tornare l’incubo maltempo. E ieri, puntuale, è scattata la chiusura del, in particolar modo quello di Pratilia che ha creato non pochiagli automobilisti. Come annunciato dalle previsioni meteo, ieri è stata una giornata di piogge soprattutto nella prima parte della mattina e nel primo pomeriggio. La situazione è andata poi gradualmente a migliorare nel corso della serata. Con la pioggia, però, non sono mancati ie le difficoltà. Prima fra tutte appunto la chiusura del sottopasso di Pratilia, in direzione di Pistoia, che ha creato code e file di auto tanto che ilè andato letteralmente in tilt. La città è stata praticamente divisa in due intorno all’ora di pranzo.