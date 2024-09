Perù non riconosce González come presidente eletto del Venezuela

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ildel Consiglio dei ministri del, Gustavo Adrianzén, ha affermato che il Paese andino nonEdmundoUrrutiadel. Una smentita rispetto a quanto aveva affermato il 30 luglio scorso l'allora ministro degli Esteri peruviano Javier-Olaechea. "non è ildel. Non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale da parte dello Stato peruviano che gli riconosca questo status", ha dichiarato Adrianzén alla radio Rpp. "Abbiamo invece chiesto che si effettui un nuovo conteggio dei voti e ciò deve avvenire nel quadro del processorale in cui i verbalirali devono essere rivisti", ha chiarito ildel Consiglio dei ministri del