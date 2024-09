Pensioni della Pubblica amministrazione stop uscita forzata | cosa cambia con la manovra

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il governo sta valutando la fine dell’obbligo di pensionamento nella. Per tamponare il problema di mancanza di personale in alcune aree, l’esecutivo potrebbe rimuovere già a partire dallafinanziaria per il 2025, la cosiddettache dal 2013 obbliga i dipendenti pubblici a terminare il proprio rapporto di lavoro con lo Stato al massimo a 67 anni. Si tratta di una soluzione temporanea a una situazione emergenziale che è già stata approvata per determinate categorie di lavoratori pubblici, come i medici. L’era stata inserita al fine sia di favorire il ricambio generazionale all’internosia per costituire un risparmio per lo Stato.