Nel fine settimana il centro si colora con la kermesse ’Modena in fiore’

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sabato e domenica inaugura la stagione delle mostre mercato diestate e si conferma come una delle piazze più ricche di floricoltori, apprezzatissima non solo in primavera, sia nel cuore dei cittadini, ma anche dei tanti visitatori da fuori zona, diventando uno degli eventi più attesi per lo shopping green di qualità. La manifestazione organizzata da Piazze in Fiore riempirà, con una moltitudine di colori e profumi, via del Taglio, via e Piazza Matteotti, Largo San Giorgio e Piazza Roma a Modena grazie a produttori provenienti sia dal territorio locale che dal resto d’Italia. Modena è infatti a tutti gli effetti fra le prime in Italia per numero di varietà di piante e fiori. L’autunno è il periodo perfetto per le erbe aromatiche e per piantare i bulbi e le tante piante che fioriscono in questa stagione e che coloreranno gli spazi interni ma anche esterni, per i mesi più freddi.