Napoli Lobotka dalla Slovacchia | Se vado via è per il Barcellona o un’altra big

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Antonio Conte ha ordinato subito dopo il suo arrivo di trattenere alcuni giocatori tra cui me, e non puoi farci molto. Ho ancora un contratto valido qui. Ho detto che se dovessi andarmene, allora o per ilo in un altro grande club. Non ci sono molte squadre in cui puoi andare se sei già al. Ma sono contento di essere rimasto”. Lo ha detto il centrocampista del, Stanislav, intervenuto al podcast slovacco VAR: “De Laurentiis? Io sono felice a, non ho fretta di andare da nessuna parte. Sono ancora sotto contratto e qualunque cosa accada, accadrà”.: “Sevia è per ilbig” SportFace.