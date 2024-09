Ministro sotto ricatto Boccia al contrattacco Sangiuliano in bilico e pensa all’esposto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Colpo su colpo. E la giostra infernale non si ferma. Al punto che si diffondono voci di un vertice a Chigi per discutere la sorte del: la smentita dell’ufficio stampa non dirada le nubi che si addensano sulla testa dell’ex direttore di Raidue, sempre più in. Di riffa o di raffa, i leader di maggioranza si sono confrontati ovviamente sul fatto del giorno. Ovvero: l’ultima bomba che Maria Rosariafa deflagrare alle sette di sera con l’anticipazione parziale di un’intervista alla Stampa. Al governo se l’aspettavano da ore, e nessuno spera che sia finita qui: oggi uscirà la versione integrale. "L’imprenditrice da vent’anni" come lei stessa si definisce, sorridente e felice nel video pubblicato sul sito del quotidiano smentisce ilsui punti chiave.