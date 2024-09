Lei la nuova opinionista Grande Fratello Cesara Buonamici non sarà sola | volto top del reality

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) La porta rossa del nuovosi sta per aprire e in questi giorni, dopo una marea di rumor, il cast sta prendendo forma. Non solo i concorrenti, anche le presenze fisse in studio. Si sa già che al fianco di Alfonso Signorini tornerà, che in merito alla riconferma si era già espressa tempo fa, “Pier Silvio Berlusconi lo ringrazio tutt’ora perche? colho raggiunto un pubblico che mi conosceva poco – le parole della giornalista – Se ritornerò a settembre? Ho dato la conferma perche? se lo guardi nel modo giusto e soprattutto se lo vivi, e? un programma che offre squarci di comportamenti umani. L’altra ragione, che dico a bassa voce, e? che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso Signorini”. Leggi anche: “Altri due concorrenti ufficiali”.