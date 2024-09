L’annuncio di Zelensky | A Cernobbio per incontrare Meloni Lottiamo per una pace giusta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha annunciato su Telegram che parteciperà in persona al Forum Ambrosetti diè arrivato questa mattina alla base aerea di Ramstein, in Germania, per partecipare a una riunione del Gruppo di contatto sulla difesa dell’Ucraina. L’intervento diprevisto alle 18,45 Sarò “in Italia per il Forum economico internazionale Ambrosetti, dove sono previsti incontri con i rappresentanti dell’imprenditoria italiana” e “si svolgeranno anche negoziati con il presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia”. Lo ha annunciato su X il presidente ucraino, Volodymyr. “Continua il lavoro con i partner per rafforzare l’Ucraina.