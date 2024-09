La T Gema All’orizzonte c’è il primo test

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) È scattato il conto alla rovescia per l’esordio in pre-season de La T TecnicaToscana Montecatini, che domani pomeriggio alle 19 al PalaPertini di Ponte Buggianese contro la Pielle Livorno guidata in panchina dal grande ex Federico Campanella potrà mostrare i frutti delle prime tre intense settimane di lavoro in palestra. Non lo farà davanti ai propri tifosi, visto che la Questura di Pistoia ha disposto la disputa dell’amichevole con i labronici a porte chiuse per motivi di ordine pubblico, un provvedimento che ha generato qualche polemica fra i supporters di fede, i quali potranno comunque seguire il live streaming del match sulla pagina Facebook del club rossoblù.