La più antica acetaia del mondo produce un balsamico vecchio cento anni

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ad accompagnarci nel percorso di conoscenza di quella che può essere considerata la piùalGiusti - è il titolare Claudio Stefani Giusti che rappresenta la 17esima generazione della famiglia che dal 1605 custodisce la tradizione dell'Acetodi Modena. Una lunga storia che da qualche anno è racchiusa all'interno del museo aziendale dove sono raccolti cimeli, attrezzi, premi e documenti che testimoniano la fervida attività produttiva nel corso di questi secoli. L'secolare «Sapere come siun buon aceto da solo non basta più. Abbiamo un prodotto prezioso da raccontare e proprio per questo dobbiamo far leva sull'identità». Una riflessione che Claudio Stefani Giusti ha cominciato a fare dopo il suo ritorno in azienda, quando i soci avevano intenzione di vendere tutto, ma il padre gli chiese di prendere in mano la situazione.