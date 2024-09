La classifica delle città più maleducate d’Italia e anche delle più educate Con qualche sorpresa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sembra una notizia un po’ goliardica, invece esiste davvero ed è il risultato di uno studio condotto dalla piattaforma Preply. Stiamo parlando dellapiù“, alle quali viene assegnato un punteggio medio seguendo criteri ben precisi. Per esempio l’abitudine di usare in modo “aggressivo” il cellulare in pubblico, oppure di saltare le file, o ancora di non rispettare lo spazio altrui. Proprio l’uso maleducato del cellulare in pubblico sembra essere il malcostume più diffuso nel nostro Paese (all’estero, a quanto pare, si tratta di un comportamento di norma poco accettato).essere rumorosi negli spazi pubblici è considerato un grave segno di maleducazione. Fra le “sorprese” di questa, il primo posto di Venezia, meta privilegiata dei turisti.