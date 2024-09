Ius Scholae c’è davvero un varco a destra?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Battaglia di civiltà o cinico opportunismo sulla pelle di mezzo milione di bambini e ragazzi? Come va interpretata la campagna agostana di Forza Italia in favore dello Ius? Nelle prossime settimane e mesi il partito di Antonio Tajani sarà costretto a “scoprire le carte” in parlamento. Solo allora capiremo se, dietro la disponibilità a concedere la cittadinanza ai minori stranieri scolarizzati in Italia, c’è la sana volontà di fare un passo in avanti come Paese sul fronte dell’integrazione oppure solo un freddo calcolo politico funzionale a rafforzare il proprio potere contrattuale nella maggioranza. Gli azzurri hanno già fatto sapere che non aderiranno alle proposte in merito formulate dalle opposizioni.