Grande Fratello ecco la terza NIP | è un volto Tv già conosciuto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 6 settembre 2024) News tv. “”,laNIP: è unTv già. Lunedì 16 settembre, in prima serata su Canale 5, inizia la nuova edizione del2024/25. Alla conduzione del reality Alfonso Signorini, affiancato in studio dell’opinionista Cesara Buonamici, che torna per la seconda volta. Il cast della casa più spiata d’Italia sarà composto da concorrenti Vip e Nip. In questi giorni i canali social del reality stanno svelando i nomi dei concorrenti ufficiali. Nel frattempo in queste ore si è scoperto un’indiscrezione sul nome dellaconcorrente NIP.