Endless love stasera 6 settembre su Canale 5 anticipazioni | Kemal inizia la sua vendetta Nihan in trappola

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 6 settembre 2024)in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:20 circa: ecco la trama degli episodi serali del 62024.venerdì 6in prima serata, su5, alle 21:20 circa, vanno in onda tre puntate di, che dalla settimana prossima tornerà ad occupare solo la fascia pomeridiana, al netto di nuovi cambiamenti nel palinsesto Mediaset. Ecco quello che ci aspetta questa sera.di: Emir controlla ogni passo diZehir scopre che il passato oscuro, che ha cercato di dimenticare, tornerà presto a perseguitarlo, costringendolo a fare i conti con le sue azioni. Intanto,, accecato dal desiderio di, sfrutta l'abilità di Zehir per orchestrare un piano meticoloso contro i suoi