Civitavecchia la task force del Pronto intervento rimuove 60 sacchi e rifiuti abbandonati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – Ancora un grave episodio di inquinamento ambientale e di scorretto smaltimento di. La squadra deldi CSP Srl ha infatti ritrovato e rimosso più di 60vari sparsi a terra,a bordo strada in Via Terme di Traiano alta e Via Braccianese Claudia, lungo la strada che porta alla cittadina di Allumiere. L’episodio è stato ritenuto tra i più gravi di questi ultimi giorni in materia ambientale. In poche ore gli operatori di CSP sono intervenuti prontamente perre tutti ied ie prevenire pericolose dispersioni nell’ambiente.