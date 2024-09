Ci sono i ragazzi che lo urlano quelli che lo sibilano Ma ci sono anche quelli che il proprio malessere lo taciono Non significa che non sia lì notte e giorno con loro a tormentarli

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 6 settembre 2024) Mai come in questi giorni, all’indomani dalla strage di Paderno Dugnano, in cui un 17enne apparentemente tranquillo ha ucciso genitori e fratellino, ce lo chiediamo tutti. Come è possibile? Come si posleggere i segnali didi un adolescente se non li esplicita, se non si esprime, se sta zitto? E come si possentire i campanelli d’allarme del disagio giovanile se nostro figlio è chiuso in un silenzio che ci esclude, se vive come se niente fosse? Ne abbiamo parlato con la psicologa Giovanna Raminella, responsabile del progetto Ending the Silence, di Fondazione Progetto Itaca, che si rivolge ai genitori ed è parte del Progetto Prevenzione nelle Scuole.