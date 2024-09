CasaPound il pentito | Schiaffi flessioni e calci alle costole | così mi hanno fatto il lavaggio del cervello

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 6 settembre 2024)somiglia più a una setta che a un’associazione politica. Parola di Samuele Batistoni, 19 anni, che tra i Fascisti del Terzo Millennio ha militato per un anno. E poi è stato cacciato per «inattività». In un’intervista rilasciata a Repubblica l’ex Tartaruga racconta che nel quartier generale di via Napoleone III a Roma partono le azioni del gruppo e le feste pagane, si fanno gli auguri per il compleanno di Adolf Hitler. E arrivano «e punizioni educative» e indottrinamenti. Batistoni si è avvicinato aperché un amico la frequentava: «Sono sincero: le azioni nel sociale dicome la distribuzione del cibo ai meno abbienti mi piaceva. Poi ho capito perché lo facevano».