Calciomercato Milan Inter e Juventus cercano l’affondo per Jonathan David  E Moncada?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 6 settembre 2024)hanno messo nel mirino l’attaccante del Lille: Moncada ha mollato il colpo? Le ultime Non solo l’con il re dei parametri zero Beppe Marotta, anche laha messo nel mirino l’attaccante del Lilleche dalla prossima estate sarà svincolato. Il centravanti canadese, da ormai diverse stagioni, era stato accostato alcome possibile colpo per rinforzare il reparto offensivo. Nell’ultimo periodo, però, l’idea sembra esser stata accantonata da Moncada. L’attaccante 24enne è rimasto al Lille nonostante il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025. Dalla prossima estate, quindi, i club potranno affondare il colpo pe il giocatore, offrendo il miglior ingaggio possibile. Dalla corsa al bomber canadese, però, ilsembra volersi defilare sempre di più.