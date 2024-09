Calciomercato Bari definita la cessione del centrocampista Lulic

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ilcontinua a muoversi sule nelle ultime ore ha definito una. Secondo quanto riferito da Sky Sport il club biancorosso sta per chiudere ladi Karloclasse 1996. La prossima destinazione sarà l’FK Sarajevo. Le società hanno raggiunto l’accordo in prestito annuale con diritto di riscatto. L’operazione è ai dettagli e l’ufficialità è attesa a breve. Ilcroato è stato impiegato due volte in questo inizio di campionato. L'articololadelCalcioWeb.