Calcio a 5 Per l’Atletico Rossini 25 anni di successi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una bella storia disportivi e di amicizia.1999 festeggia i 25di attività e vince in estate il ‘Torneo Senza Fiato’, organizzato dalla Play League. In finale ha la meglio sul Milady Gold per 6-3 con grandi protagonisti sia la vecchia guardia che i giovani. Questo risultato è solo l’ultimo di un percorso che dura dal lontano 1999, con 25di gloriosa attività e la storia va avanti per la stagione sportiva 2024/25. "Era il lontano 1997 - afferma il portiere e vicepresidente Giulio Benelli - ed un gruppo di musicisti della Filarmonicadi Firenze, accomunati dalla passione per il pallone, decisero di fare delle amichevoli dia 5 all’impianto Bologna al Piazzale Michelangelo. Nel 1999 il gruppo prese parte al campionato amatoriale al New Zodiac.