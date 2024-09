Boxe Michael Magnesi torna sul ring e sfida Martinez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024)tornerà sulil prossimo 26 ottobre, quando al PalaSport Moretto di Tolfa (in provincia di Roma) incrocerà i guantoni con il nicaraguense Darwing. Il 29enne si rimetterà in gioco dopo la sconfitta rimediata lo scorso 22 marzo per ko tecnico contro Masanori Rikiishi in un match che metteva in palio il WBC Silver dei pesi super piuma. Il laziale sarà impegnato sulla distanza delle otto riprese e punta are alla vittoria, che manca dal 27 ottobre 2023 quando si impose su Nike Theran con verdetto unanime. L’ex Campione del Mondo IBF, che vanta un record di 23 vittorie (di cui 13 prima del limite) e due sconfitte, sta cercando una nuova risalita, la seconda della carriera dopo che nel 2022 perse la cintura iridata della quinta sigla per importanza contro Anthony Cacace.