Barnier ottimista su formazione governo

(Di venerdì 6 settembre 2024) 14.30 Le consultazioni per ladelfrancese procedono "molto bene" e "le discussioni con le forze politiche sono piene di energia". Lo ha affermato il nuovo premier francese Michelrispondendo alle domande dei giornalisti all'uscita da palazzo Matignon. In seguitosi è recato all'Eliseo dove ha incontrato il presidente Macron. Questa sera il premier sarà alle 20 su Tf1 per esporre l'andamento del primo round di consultazoni. Domani dalla presidente dell'Assemblée.