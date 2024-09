Assegno unico e gli immigrati fantasma | l’ultima favola di Meloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ogni giorno un numero di illusionismo politico. Anche questa volta la protagonista è Giorgiae il tema è l’familiare. Un tema delicato, che tocca le corde sensibili di milioni di famiglie italiane e che meriterebbe un’analisi attenta, al di là delle dichiarazioni roboanti. La presidente del Consiglio, in un video sui social network, ha recentemente dichiarato che il suo governo sta “dando battaglia in Europa” per difendere l’. Secondola Commissione europea vorrebbe che questa misura fosse estesa “a tutti gliche esistono in Italia”, il che equivarrebbe a “uccidere l’”. Parole forti, che dipingono uno scenario apocalittico per una delle misure di sostegno alle famiglie più importanti degli ultimi anni. La realtà, come spesso accade, è ben diversa da quanto affermato dalla premier.