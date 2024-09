Artie 5ive non esce mai senza la sua Goyard Bag durag o cuffia e le sue Air Force Black

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Le cose di cui non riusciamo a fare a meno parlano di noi; fanno inevitabilmente parte del quotidiano e tendiamo a portarcele dietro ovunque. In cimamette le sue sneaker Air. Adora la pelle tinta di nero e anche il fatto che non siano le white, citate in centomila modi nel rap e nella musica in generale. Per altro sottolinea: «In America sono le scarpe dei killer, degli assassini, ma qua sono le scarpe di chi steppa differente». Il suo secondo innamoramento, accaduto mentre si trovava sempre negli States, è laBag, un item quasi status symbol che spopola tra chi fa e ascolta il rap. «È indistruttibile. Se la lancio ai live o la lascio per terra, se la passo a qualcuno, resiste a tutto», dice (e a dimostrazione fa finta di tirare fino a strappare la tracolla). «È stata una delle prime cose originali che ho comprato», continua.