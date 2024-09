Venezia 81 | la conferenza stampa di Stranger Eyes e l’importanza di prendersi del tempo per osservare

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo la misteriosa scomparsa della propria bambina, una giovane coppia inizia a ricevere strani video e si rende conto che qualcuno ha filmato la loro vita quotidiana, persino i momenti più intimi. La polizia mette la casa sotto sorveglianza per tentare di sorprendere il voyeur, ma la famiglia inizia a sgretolarsi a mano a mano che i segreti si svelano sotto lo sguardo attento di occhi che li osservano da ogni parte., presentato in concorso a81, è un claustrofobico thriller singaporiano che parte da un presupposto in apparenza banale, ma sconvolgente: siamo perennemente osservati. Siew Hua Yeo, classe 1985, può vantare un enorme traguardo, oltre che un grande onore: il suo è, infatti, il primo film di Singapore a concorrere per il Leone D’Oro al Festival.