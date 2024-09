Venezia 81 | la conferenza stampa di Iddu con Toni Servillo e Elio Germano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Si è tenuta la81 di(Sicilian Letters), il nuovo film in concorso di Fabio Grassadonia e Ano Piazza. Tratto dai pizzini scritti dal boss latitante Matteo Messina Denaro, nel cast troviamo. Tra gli altri anche Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo, Fausto Russo Alesi, Ana Truppo, Tommaso Ragno, Betti Pedrazzi e Filippo Luna. Il film uscirà il 10 ottobre nelle sale con 01 Distribution. La sinossi recita così: “Sicilia, primi anni Duemila. Dopo alcuni anni in prigione per mafia, Catello, politico di lungo corso, ha perso tutto. Quando i Servizi segreti italiani gli chiedono aiuto per catturare il suo figlioccio Matteo, ultimo grande latitante di mafia in circolazione, Catello coglie l’occasione per rimettersi in gioco.