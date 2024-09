Traffico Roma del 05-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità non molto ilregistrato al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sulla raccordo anulare né sulle consolari in tangenziale ancora code tra le uscite di soldi quindi il Salaria in direzione San Giovanni per mano poi lentamente all’interno della galleria Giovanni XXIII da via Trionfale a via della Pineta Sacchetti per lavori di potatura ha chiuso viale dello Stadio Olimpico tra Largo Ferraris IV e via di Villa Madama la riapertura della strada è prevista per le 17 trasporto pubblico ricordiamo che sulla linea a della metropolitana le stazioni di Furio Camillo Spagna e Ottaviano San Pietro sono chiuse all’utenza per cui treni vi transitano senza fermare ci sono disagi sulla linea ferroviaria-nettuno il servizio interrotto tra le stazioni di Marechiaro e di Nettuno ...