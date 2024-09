Traffico Roma del 05-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità spostamenti penali dal maltempo sta piovendo In alcune zone dell’hinterland capitolino in alcuni casi la pioggia accompagnata da temporali per questo motivo ma che a causa delmolto intenso abbiamo rallentamenti con code lungo diversi tratti del raccordo anulare un ulteriore invito quindi alla massima cautela nella guida al rispetto delle distanze di sicurezza nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente sulla Cristoforo Colombo Ci sono code tra via Ermanno Wolf Ferrari e via di Malafede in direzione dell’EUR trasporto pubblico ricordiamo che sulla linea della metropolitana le stazioni di Furio Camillo Spagna Ottaviano San Pietro sono all’utenza per cui treni vi transitano senza fermare la linea ferroviaria fl3Viterbo interrotta per lavori tra Cesano Viterbo Porta Fiorentina ...