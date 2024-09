The Batman | Matt Reeves rivela un importante aggiornamento sul sequel del suo film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’attesissimodi Thesta finalmente prendendo forma, conche ha confermato, a SFX Magazine, che la sceneggiatura delè quasi completa. “Stiamo ultimando la sceneggiatura ora“, ha detto, prima di aggiungere che “il piano è di girare il prossimo anno“. Nonostante la Warner Bros. abbia posticipato la data di uscita deldal 3 ottobre 2025 al 2 ottobre 2026, i fan possono ora stare tranquilli, sapendo che la produzione è sulla buona strada per essere avviata, il prossimo anno. Il regista ha anche confermato che il Pinguino di Colin Farrell tornerà nel, una scelta ovvia, dato che la prossima serie HBO Max, The Penguin, fungerà da punto di accesso diretto al secondo capitolo dedicato al crociato incappucciato di Pattinson. Il cineasta ha affermato: Ci sono dettagli che, in realtà, si collegano direttamente al modo in cui inizia il prossimo