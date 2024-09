Terranuova nuovo anno scolastico tutto pronto per accogliere i circa mille studenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arezzo, 5 settembre 2024 – In vista della riapertura della scuola il prossimo lunedì 16 settembre, l’amministrazione comunale ha finanziato oltre 100 mila euro di interventi all’interno degli edifici che ospitanoall’interno dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII. “Prima della fine dell’, grazie alla collaborazione delle insegnanti e degli insegnanti, avevamo fatto un sopralluogo in tutte le aule del nostro Istituto comprensivo per prendere visione delle manutenzioni necessarie. Durante la chiusura delle scuole siamo intervenuti con interventi di imbiancature dove necessario e con lavori di manutenzione per rendere gli ambienti sempre più gradevoli e confortevoli” ha detto l’assessora all’istruzione, Sara Grifoni.