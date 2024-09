Suonano le campane Giornata d’oro a Parigi Cornegliani e Boggioni firmano le imprese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) VILLANTERIO (Pavia)a festa ieri a Bolognola, una frazione di Villanterio. Le ha suonate il parroco don Luca Roveda che ha voluto far sapere in diretta a tutta la comunità quello che poi ha comunicato anche sui social "la grande vittoria del nostro Fabrizio, medagliaai giochi paralimpici di". L’atleta azzurro ha dominato la cronometro H1 di handbike ottenendo uno stupendo 11° oro per l’Italia e la medaglia numero 37 della spedizione italiana., 55 anni, è riuscito a mettersi dietro tutti gli avversari riuscendo a migliorare l’argento ottenuto ai Giochi di Tokyo 2020 e ottenere un’altra medaglianella crono H1, dopo l’ultima vinta ai Mondiali di Cascais. "È una vita che inseguo questo obiettivo - ha commentato l’atleta pavese -. Sono uno sportivo da sempre, da che ho memoria corro contro il tempo.