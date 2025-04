Ilfattoquotidiano.it - “La faida Rossi-Marquez iniziò un anno prima al Ranch di Tavullia. Marc infastidì Valentino”: lo scoop del pilota Scott Redding

“Quello fu l’inizio che mostrò il lato oscuro di. Poi tutto si è spostato in pista, crescendo sempre di più. Ma in origine si trattava di una sfida nata solo per divertimento“. Eppure qualcosa non andò come immaginato. Ilbritannico, tramite il podcast Motorsport Republicanon, ha svelato che non è stata la battaglia per il titolo in MotoGP nel 2015 il primo motivo della rivalità tra. Tutto sarebbe invece nato un, sullo sterrato deldi, la casa di. Che aveva organizzato una delle sue corse tra amici nel settembre 2014 poco dopo la vittoria a Misano.“aveva invitatoal suo. Da quello che ho capito,ha moto di diversi produttori per condizioni diverse, perché funzionano in modo diverso e consente a tutti i piloti di ottenere il meglio”, ha raccontato