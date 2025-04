Star Comics presenta UNA RAGAZZA ALLA MODA 50TH ANNIVERSARY EDITION

RAGAZZA ALLA MODA, una delle pietre miliari dello shojo manga, firmata da Waki Yamato, una delle più importanti rappresentanti del “Gruppo 24”.Un’opera intramontabile, che ha ispirato la serie anime di successo “Mademoiselle Anne”, andata in onda sulle TV italiane negli anni Ottanta e tornata recentemente disponibile in forma restaurata su ANiME GENERATION, e ben due film reboot proiettati nelle sale cinematografiche giapponesi. Una serie affascinante e coinvolgente, richiesta a gran voce da lettori e lettrici, che finalmente sta per tornare in una nuova preziosa veste.Star Comics è orgogliosa di presentare UNA RAGAZZA ALLA MODA – 50TH ANNIVERSARY EDITION, una nuova edizione completa in 4 volumi di grande formato che celebra i 50 anni dALLA prima pubblicazione in patria sulle pagine della rivista Shojo Friend di Kodansha. Nerdpool.it - Star Comics presenta UNA RAGAZZA ALLA MODA 50TH ANNIVERSARY EDITION Leggi su Nerdpool.it Il 29 aprile arriverà finalmente la nuova edizione di UNA, una delle pietre miliari dello shojo manga, firmata da Waki Yamato, una delle più importanti rapnti del “Gruppo 24”.Un’opera intramontabile, che ha ispirato la serie anime di successo “Mademoiselle Anne”, andata in onda sulle TV italiane negli anni Ottanta e tornata recentemente disponibile in forma restaurata su ANiME GENERATION, e ben due film reboot proiettati nelle sale cinematografiche giapponesi. Una serie affascinante e coinvolgente, richiesta a gran voce da lettori e lettrici, che finalmente sta per tornare in una nuova preziosa veste.è orgogliosa dire UNA, una nuova edizione completa in 4 volumi di grande formato che celebra i 50 anni dprima pubblicazione in patria sulle pagine della rivista Shojo Friend di Kodansha.

UNA RAGAZZA ALLA MODA: tutti i dettagli sulla nuova edizione. Star Comics: le novità previste per aprile dall'anteprima dell'editore. I manga annunciati da Star Comics a Lucca Comics 2024. Da Jojo a Kagurabachi: tutti gli annunci Star Comics al Lucca Comics & Games 2024. Star Comics: le novità per il 2025 al Lucca Comics. Star Comics annuncia una nuova ondata di manga a Lucca Comics & Games 2024.

