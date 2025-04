Ho la malattia delle gambe di legno ma è sconosciuta all’INPS Mi impedisce di fare tutto | la disperazione dell’ex modella Rossella Moretti

Rossella Moretti, 40 anni, ex modella di alta moda, combatte da quattro anni con la neuropatia delle piccole fibre. Una patologia rara che l’ha costretta ad abbandonare tutto: lavoro, autonomia, prospettive. Ma per l’Inps, che si affida ancora ai tabellari del 1992, quella sofferenza non è codificata. E quindi non esiste. “La malattia mi impedisce di fare tutto. Mi sveglio con le gambe di legno, faccio fatica ad alzarmi dal letto. Figuriamoci lavorare”, racconta al Corriere Torino.La neuropatia colpisce il sistema nervoso periferico, compromettendo le fibre più sottili. Rossella vive tra febbre apparente, dolori lancinanti, debolezza cronica. “Ho dolori fortissimi, sembra di avere costantemente la febbre, si è deboli ogni giorno”, spiega. Ilfattoquotidiano.it - “Ho la malattia delle gambe di legno, ma è sconosciuta all’INPS. Mi impedisce di fare tutto”: la disperazione dell’ex modella Rossella Moretti Leggi su Ilfattoquotidiano.it Lasciare le passerelle per ritrovarsi intrappolata tra dolori costanti e burocrazia, ancora ferma e non aggiornata., 40 anni, exdi alta moda, combatte da quattro anni con la neuropatiapiccole fibre. Una patologia rara che l’ha costretta ad abbandonare: lavoro, autonomia, prospettive. Ma per l’Inps, che si affida ancora ai tabellari del 1992, quella sofferenza non è codificata. E quindi non esiste. “Lamidi. Mi sveglio con ledi, faccio fatica ad alzarmi dal letto. Figuriamoci lavorare”, racconta al Corriere Torino.La neuropatia colpisce il sistema nervoso periferico, compromettendo le fibre più sottili.vive tra febbre apparente, dolori lancinanti, debolezza cronica. “Ho dolori fortissimi, sembra di avere costantemente la febbre, si è deboli ogni giorno”, spiega.

