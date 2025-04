Abbandonati e usati come bivacco per due veicoli in sosta scatta la rimozione

come luogo per bivaccare. Sono due veicoli Abbandonati in sosta nel parcheggio di via della Quiete che giovedì sono stati rimossi dalla Polizia Municipale. Tutto è nato da un servizio di controllo del territorio effettuato da una pattuglia pattuglie del Reparto di Rifredi anche sulla base di alcune segnalazioni arrivate dai cittadini. Gli agenti passando in auto hanno notato i due mezzi, palesemente in cattive condizioni e probabilmente Abbandonati nel parcheggio sopra a Careggi. Si sono quindi avvicinati rendendosi conto che all'interno bivaccavano alcune persone. Si trattava di tre uomini nordafricani che, dopo i controlli sul posto, sono stati accompagnati presso gli uffici della Polizia Municipale per l’identificazione. Dagli accertamenti è emerso che non erano in regola con la normativa dell’immigrazione e a loro carico sono risultate notifiche di rintraccio. Lanazione.it - Abbandonati e usati come bivacco, per due veicoli in sosta scatta la rimozione Leggi su Lanazione.it Firenze, 12 aprile 2025 – Venivano utilizzatiluogo per bivaccare. Sono dueinnel parcheggio di via della Quiete che giovedì sono stati rimossi dalla Polizia Municipale. Tutto è nato da un servizio di controllo del territorio effettuato da una pattuglia pattuglie del Reparto di Rifredi anche sulla base di alcune segnalazioni arrivate dai cittadini. Gli agenti passando in auto hanno notato i due mezzi, palesemente in cattive condizioni e probabilmentenel parcheggio sopra a Careggi. Si sono quindi avvicinati rendendosi conto che all'interno bivaccavano alcune persone. Si trattava di tre uomini nordafricani che, dopo i controlli sul posto, sono stati accompagnati presso gli uffici della Polizia Municipale per l’identificazione. Dagli accertamenti è emerso che non erano in regola con la normativa dell’immigrazione e a loro carico sono risultate notifiche di rintraccio.

