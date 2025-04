Zinzi Presidente Bocchino | Anche nel Sannio cresce la rete dei comitati a sostegno della candidatura

Anche in provincia di Benevento e in città sta crescendo con entusiasmo la rete dei comitati a sostegno della candidatura di Gianpiero Zinzi alla presidenza della Regione Campania. Alcuni sono già stati costituiti, altri sono in fase di attivazione in diversi comuni del territorio sannita”.Lo dichiara Luigi Bocchino, coordinatore provinciale della Lega, che aggiunge: “Stiamo riscontrando un’adesione trasversale, che coinvolge amministratori locali, rappresentanti del mondo produttivo e semplici cittadini. C’è voglia di voltare pagina dopo anni di immobilismo e disattenzione verso le aree interne. La proposta di Zinzi è seria, concreta, e rappresenta finalmente un’alternativa credibile per una Campania del fare”.L'articolo Zinzi Presidente, Bocchino: “Anche nel Sannio cresce la rete dei comitati a sostegno della candidatura” proviene da Anteprima24. Anteprima24.it - Zinzi Presidente, Bocchino: “Anche nel Sannio cresce la rete dei comitati a sostegno della candidatura” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto“in provincia di Benevento e in città stando con entusiasmo ladeidi Gianpieroalla presidenzaRegione Campania. Alcuni sono già stati costituiti, altri sono in fase di attivazione in diversi comuni del territorio sannita”.Lo dichiara Luigi, coordinatore provincialeLega, che aggiunge: “Stiamo riscontrando un’adesione trasversale, che coinvolge amministratori locali, rappresentanti del mondo produttivo e semplici cittadini. C’è voglia di voltare pagina dopo anni di immobilismo e disattenzione verso le aree interne. La proposta diè seria, concreta, e rappresenta finalmente un’alternativa credibile per una Campania del fare”.L'articolo: “nelladei” proviene da Anteprima24.

Potrebbe interessarti anche:

Summit della Lega con Zinzi in vista delle elezioni

Nella mattinata di sabato 1º marzo il deputato Gianpiero Zinzi ha convocato presso la sede della Lega di Caserta i coordinatori cittadini appena nominati per fare il punto sui prossimi appuntamenti ...

Zinzi Presidente della Campania - per il comitato irpino Barile e Morano

Tempo di lettura: < 1 minuto Il prof. Sergio Barile e Sabino Morano promuovono il primo comitato irpino per Giampiero Zinzi Presidente della Campania. Un comitato che nasce dall’esperienza ...

Lega : “Costituiti i primi 55 comitati ‘Zinzi Presidente della Campania'”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono stati costituiti nei giorni scorsi i primi 55 comitati ‘Zinzi presidente della Campania’, la prossima settimana contiamo di arrivare a 150. L’obiettivo finale ...

Zinzi Presidente, Bocchino: "Anche nel Sannio cresce la rete dei comitati". Zinzi Presidente, Bocchino: "Anche nel Sannio cresce la rete dei comitati". Regionali, Bocchino: “Anche nel Sannio cresce la rete dei comitati a sostegno della candidatura di Zinzi”. Lega, Cantalamessa commissario ad Avellino: Bocchino confermato nel Sannio. Lega, Bocchino: “Sannio penalizzato da De Luca, responsabili pure i sostenitori locali”. La Lega denuncia lo sfascio politico-amministrativo in cui versa la citta' dopo otto anni di malgoverno di Mastella. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su msn.com:) Zinzi Presidente, Bocchino: "Anche nel Sannio cresce la rete dei comitati" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...