Stop a Il Paradiso delle Signore a maggio 2025 | ecco quale Soap arriverà al suo posto su Rai1

Paradiso delle Signore va in pausa a maggio 2025. Scopriamo insieme quale altro appuntamento e quali altre storie ci faranno compagnia nel pomeriggio estivo di Rai1.

Lutto per il cast de Il Paradiso delle Signore : addio agli attori Valentina Tomada e Andrea Savorelli

Il cast della soap Il Paradiso delle Signore piange la scomparsa di altri due interpreti, dopo l'addio a Pietro Genuardi. Si tratta dell'attrice Valentina Tomada e l'attore Andrea Savorelli

Morto Andrea Savorelli - era Pietro Conti nel Paradiso delle signore : l’annuncio della sorella

Lutto nel mondo dello spettacolo. É morto Andrea Savorelli, giovane attore noto per la sua partecipazione alla serie tv ‘Il paradiso delle signore‘ dove interpretava il ruolo di Pietro Conti. Era ...

Andrea Savorelli - giovane attore de 'Il Paradiso delle Signore' - è morto un mese fa. L'annuncio della sorella

È morto Andrea Savorelli, 30 anni, giovane attore che aveva interpretato Pietro Conti nella serie "Il Paradiso delle Signore", Rai 1. Ad annunciarlo sui social è stata la sorella Alessandra, ...

Due giorni di stop per Il Paradiso delle Signore: tutti i dettagli sulla nuova programmazione - Doppio stop per la soap campione di ascolti nel daytime pomeridiano di Rai 1. Ecco quando non andrà in onda Il Paradiso delle Signore.

Stop a Il Paradiso delle Signore per diverse settimane, duro colpo per i fan - Oltre alla soap, come detto in precedenza, anche Domenica In subirà uno stop nella programmazione il prossimo 11 maggio. Successivamente all'ultima puntata, la Rai manderà in onda dei best of, ovvero ...

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: chi arriva a Milano, perchè Rosa si licenzia - Un arrivo imprevisto a Milano e le dimissioni di Rosa saranno al centro di una delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore.