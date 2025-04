Roma Pellegrini amuleto contro la Lazio | ma il derby di domani potrebbe essere l'ultimo

Pellegrini. Il capitano giallorosso spera di poter giocare dal 1` in quello che rischia di essere l`ultimo derby. Leggi su Calciomercato.com Last Dance (forse) per Lorenzo. Il capitano giallorosso spera di poter giocare dal 1` in quello che rischia dil`

Roma - derby in arrivo : torna Saelemaekers - dubbio Pellegrini

Dopo il pareggio contro la Juventus, per la Roma di Claudio Ranieri non c’è tempo per rifiatare. Domenica sera andrà in scena la stracittadina contro la Lazio, un derby che vale molto più di tre ...

Pellegrini - il derby come cura : la Roma aspetta il suo capitano

Per qualcuno il derby della Capitale è un peso difficile da portare. Per altri, invece, è linfa pura. Lo dimostrano i nove gol di Marco Delvecchio e gli otto di Vincenzo Montella, protagonisti ...

Al Betis il derby - Isco : “Colletta per tenere Antony”. Pellegrini : “Dedicato ai tifosi"

Siviglia, 31 marzo 2025 – Il turno appena trascorso di Liga ha visto il derby tra il Betis e il Siviglia, uno dei più sentiti in tutta la Spagna. Ad avere la meglio è stata la squadra di ...

