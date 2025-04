La Notte Rosa cambia tutto e sogna in grande | Un festival come Sanremo

Rimini, 12 aprile 2025 – Claudio Cecchetto lo dice convinto: "Vorremmo che in Italia il festival della Notte Rosa diventasse famoso quanto quello di Sanremo.". La strada è lunga, ma la Riviera si sa: è abituata a sognare in grande. E il parallelo con Sanremo non è casuale. Perché il Capodanno dell'estate in Riviera quest'anno vuole diventare un vero e proprio festival. Con tanta musica, che la farà da protagonista. E con una miriade di eventi, dall'alba al tramonto, per tutti i gusti e le età. Cambia il format, cambia anche la data. La ventesima edizione della Notte Rosa, per la prima volta nella sua storia (fatta eccezione per il 2020, a causa della pandemia), quest'anno si terrà a giugno. Le date sono già fissate da tempo: l'evento quest'anno si terrà dal 20 al 22 giugno. L'immagine scelta è quella di un fenicottero, "un omaggio al colore Rosa della festa.

